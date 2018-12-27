BEÜ GreenMetric'te Türkiye üçüncüsü oldu

Sıralamada İstanbul Teknik Üniversitesi birinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ikinci olurken, üniversitemizi dördüncü olan Erciyes Üniversitesi ve beşinci olan Ankara Üniversitesi takip etti. Bu yılki değerlendirmede, dünyanın 82 farklı ülkesinden 719 üniversitenin katıldığı sıralamada ise BEÜ 193. sırada yer aldı.

Zonguldak BEÜ, dünya üniversiteleri arasında 2014 yılında 239uncu, 2015 yılında 217inci, 2016 yılında 195inci ve 2017 yılında ise 190ıncı sırada yer almıştı. Dünya genelindeki sıralamada konumunu yükseltmeyi hedefleyen üniversitemiz, çevre bilincini geliştirmeye yönelik örnek uygulamaları, enerji, atık ve ulaşım politikaları ve yeşil kampüsler oluşturma konusundaki yatırımları ve son dönemde ‘Sıfır Atık' projesini tüm kampüslerinde yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, GreenMetric'teki başarı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversitemizin GreenMetric sıralamasında elde ettiği başarı ve dünya genelinde 719 üniversite arasında oldukça iyi bir yere sahip olması dolayısıyla büyük gurur yaşıyoruz. Özellikle 2014 yılından itibaren sıralamada her yıl iyi sonuçlar almamız, başarımızın sürdürülebilir olduğunu ve çevre bilincinin ve çevre dostu uygulamaların üniversitemizde yerleştiğinin göstergesidir. Tüm kampüslerimizde uygulamaya konan Sıfır Atık Projesi ve son yıllarda sürdürülen yeşil ve çevreci kampüsler oluşturma, enerji tasarrufuna yönelik yatırımlarımız, atık yönetimi ile ilgili projelerimiz ve tüm eğitim birimlerimizde çevre bilincine yönelik seçmeli derslerimiz, sosyal sorumluluk projeleri ve diğer çabalarımızın sonuçlarını görmek gurur vericidir. Çevre konusundaki tüm çalışmalara katkı veren akademik ve idari personelimizi ve öğrencilerimizi bu başarıdan dolayı kutluyor ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

GreenMetric

Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric, dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarının katılımına açık. Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirilmekte, her değerlendirme alanı için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanıyor. Sıralamanın altyapı kategorisinde kampüslerdeki orman alanları, ekilmiş yeşil alanlar ve su geçiren ve su geçirmeyen alanlara ait veriler değerlendirmeye alınırken enerji ve iklim değişikliği kategorisinde ise enerji verimliliğine sahip cihazların kullanımı, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı ve sera gazları emisyonunu azaltma alanındaki veriler puanlandırılıyor. Üniversiteleri çevreye duyarlılık ve çevreye saygı açısından değerlendiren GreenMetric, atıklar kategorisinde toksik, organik, inorganik ve kanalizasyon atıklarının bertarafı ile ilgili veri toplarken, su kaynakları kategorisinde ise su tasarrufu programları ve şebeke suyu dışındaki su kaynaklarının kullanımını değerlendiriliyor. GreenMetric, üniversitelerde topyekûn çevreci anlayışın benimsenmesini destekliyor. Bu nedenle, ulaşım kategorisinde öğrenci ve akademik personelin kullandığı araç sayısı ve toplu taşıma olanakları da değerlendirmeye alınıyor. GreenMetric, üniversiteleri temel işlevleri olan eğitim açısından da değerlendirmekte, eğitim kategorisinde çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili ders sayısı ve bu derslerin niteliğini de puanlanıyor.