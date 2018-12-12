BEÜ Hastanesi sağlık turizmi için tanıtıldı

BAKKA temsilcileri ile birlikte hastaneyi gezen Arap Seyahat Acentaları Derneği heyetine, hastane yönetimi adına Başmüdür Cihangir Koca, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Emine Fidan ve hastane müdürleri tarafından merkez hakkında bir sunum yapıldı. Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Başhekim Prof. Dr. Şenay Özdolap, “Son yıllarda dikkat çeken konulardan biri sağlık turizmidir. Bu alanda yapılacak iş birliğinin bölge turizmine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sağlık alanında önemli hizmetler hayata geçirildi. Şehrin de gelişmesine imkân sağlayan hastanemizin, güçlü ve zayıf yönlerini iyi analiz ederek bu sektörde yer almak istiyoruz” dedi.