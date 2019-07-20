BEÜ ile Zonguldak TSO arasında lisansüstü eğitim protokolü imzalandı

Zonguldak'ın ve bölgenin kalkınması yönünde önemli çalışmalar yürüten Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile “Lisansüstü Eğitim-Öğretim İşbirliği” Protokolü” imzaladı.

Rektörlük makamında gerçekleşen, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir arasında imzalanan İşbirliği Protokolünde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. V. Haktan Özaçmak, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Yıldırım ve TSO Sekreteri Muharrem Sarıkaya da hazır bulundu.

Protokol; Zonguldak TSO'ya kayıtlı üye işyeri ve işletmelerin çalışanları ile Zonguldak TSO'da çalışan personelleri kapsıyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından verilecek ‘İşletme İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Uluslararası Ticaret Yönetimi Bölümü İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Eğitiminin Yürütülmesine İlişkin Esaslar'ın belirtildiği protokol kapsamında taraflar üniversitede lisansüstü eğitim görme imkânı elde edecek.

İşbirliği protokolünün imzalanmasının ardından bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Çufalı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra üniversite-şehir-sanayi işbirliği kapsamında şehrin ve bölgenin sosyo-kültürel ve ekonomik yönden kalkınmasına önemli katkı sağladığını belirtti ve bu alanda önemli işbirlikleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Rektörü Çufalı, “Üniversite olarak şehrin ve bölgenin önemli kurumlarıyla işbirliği anlaşmaları yapıyoruz. Başta STK´lar olmak üzere, özel sektör temsilcileri, araştırma kuruluşları AR-GE temsilcilikleri ile işbirliklerimiz artarak devam edecektir. Üniversitemiz ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzaladığımız, Lisansüstü Eğitim-Öğretim İşbirliği protokolünün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.