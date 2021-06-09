BEÜ İletişim Fakültesinden TÜBİTAK projesine destek

Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda 7 Haziran Pazartesi günü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde Dekan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Tanıtım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Melik Koç, iletişimin temel becerileri ve öğretmenlik mesleğine olan etkilerini öğretmenlerle paylaştı.

Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen TÜBİTAK 4007 “Kozlu Bilimin İzinde” projesi kapsamında gerçekleştirilen ve Kozlu ilçesinde görev yapan yaklaşık 120 öğretmenin katıldığı seminerde Dr. Öğr. Üyesi Koç, “İletişimde Temel Kavramlar”, “İletişimin Bireysel ve Psikolojik Etkileri”, Kişilerarası İlişkilerde Dinleme”, “Kişiler Arası İletişimde Empati, Dinleme ve Güvengenlik”, “Okulda Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim” konu başlıklarında bilgiler aktardı.

TÜBİTAK 4007 bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlanıyor.