BEÜ, İspanya'daki eğitim konferansına katıldı

İspanya'da 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Eğitim Konferansına Türkiiye'den yalnızca BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Ofluoğlu katıldı.

İspanya'nın Valencia kentinde 12-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen konferansın teması, küreselleşen dünyada kültürlerarası eğitim oldu. Yükseköğrenimde eğitim, eğitimde organizasyon ve liderlik, kültürlerararsı eğitim, teknolojik gelişmelerin eğitime etkisi gibi konuların yer aldığı konferansa 152 ülkeden katılım sağlanırken, BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü öğretim üyesi Ofluoğlu ise ‘endüstri 4.0 ve eğitim hayatındaki etkileri' başlıklı sunumuyla ülkemizi konferansta temsil eden tek isim oldu.

259 akademisyenin yer aldığı konferansta, dünyada eğitim ile ilgili alanlardaki mevcut durum, bilgi üretimi, karşılıklı iş birlikleri ve sorunlar masaya yatırılırken, geleceğe yönelik öneriler tartışıldı.

Söz konusu konferansın 30'uncusu ise önümüzdeki yıl Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek.