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BEÜ ‘Kıtalararası turizm yönetim Kkonferansı'na katılacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz.

Ereğli Turizm Fakültesi, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin desteğiyle ve dünya çapında tanınmış saygılı turizm bilimcileri ve akademisyenleri ile işbirliği içerisinde, Türkiye Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) tarafından gerçekleştirilecek konferansta önemli paydaşlardan biri olarak yerini alacak.


“Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm" anlayışıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2-5 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı'nda (MTCON) üniversite de, ülkemizdeki diğer Turizm Fakülteleri, akademisyenleri ve sektörün ileri gelenleri ile birlikte turizm sektörünün hem işletme hem de insan etkinliği olarak tüm boyutlarını tartışacak.


Küreselleşen dünyanın her bölgesinden turizm bilimcilerini, akademisyenlerini ve profesyonellerini bir araya getirip, çok kültürlü bilimsel ortamda turizm ve ilgili tüm alanlarında var olan yeni eğilimleri ve gelişmeleri tartışmak amacıyla gerçekleşecek olan konferansta, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sürdürülebilir çevre politikalarına yönelik çalışmalar, turizmin çevresel boyutları, problemleri ve çözüm önerilerine yönelik proje ve güncel bilimsel yaklaşımlarla yerini alacak.

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