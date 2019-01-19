BEÜ ‘Kornea Naklinde' başarılı işlere imza atıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde kornea bankasından 30'uncu hastaya kornea nakli yapıldı. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde kornea naklini gerçekleştirmek için kurulan “kornea bankası”, Batı Karadeniz Bölgesi'nde kornea nakli gereken hastalar için büyük bir umut oldu.

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat Hayri Uğurbaş Türkiye'de özellikle son yıllarda kornea nakline karşı bir farkındalık oluştuğunu belirterek şunları söyledi: “Kornea bankamızda kornea nakli için sıra bekleyen hastalarımızın tamamına kornea nakli başarılı bir şekilde yapılmıştır. Kornea naklinde otuzuncu hastaya da kornea nakli gerçekleştirilmiştir. Batı Karadeniz Bölgesi'nde ilk kornea naklini gerçekleştiren üniversite hastanesi olarak devam eden başarılı ameliyatlar ile kornea naklinde bölge genelinde öncü durumdayız. Şimdi hedefimiz yakın çevremiz ve ülkemizin diğer bölgelerinde kornea bekleyen hastalarımıza ulaşabilmektir. Kornea nakli gerektiren göz rahatsızlığı olan vatandaşlarımız kliniğimize başvurabilirler. Müracaat eden hastalar gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kornea nakil listemize alınarak kısa zamanda kornea nakli olma imkânını elde edebilirler. Bu vesile ile kornea bankamızın kurulmasında emeği geçen Dekanımız Prof. Dr. Ali Borazan başta olmak üzere tüm kornea bankasında görev alan akademik ve idari personelimize ayrıca göreve geldiği günden beri hizmetlerin yürütülmesinde tam destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya teşekkür ediyorum” dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise, üniversitenin büyük bir özveri ile çalışan öğretim üyesi, hemşire, hasta bakıcı ve hizmetlilere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bütün personelimiz özverili bir şekilde nakil işlemlerini ve diğer sağlık işlemlerini gerçekleştiriyor. Bir üniversite hastanesi olarak bölge genelinde ve ülkemizde önemli başarılara imza atmaktayız. Sağlık kampüsümüzün sağlık alanındaki başarılarını sürdürülebilir kılmak adına halkımıza her geçen gün yeni hizmetleri sunuyor olması bizleri gururlandırıyor. Başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin her bölgesine şifa dağıtan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi ve hastanesi başarı ivmesini yükselterek, ulusal ve uluslararası alanda gurur kaynağımız olmaya devam ediyor” dedi.