İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BEÜ Öğrencileri “Engelli Değilim, Farkındayım” projesine imza attı

Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksekokulu öğrencileri “engelli değilim farklıyım” adlı sosyal sorumluluk projesine imza attı.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgi Güvenliği Programı 2.sınıf öğrencileri engelli bireylerin farkındalığını ortaya koymak adına “engelli değilim farklıyım” isimli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli sahilinde engelli bireylere özel farkındalık oluşturmak için hazırladıkları kapalı zarfları sahildeki vatandaşlara dağıtarak okumalarını sağladılar. Öğretim görevlisi Sibel Barın Özkan danışmanlığında gerçekleştirilen proje ile insanlar tarafından engelli farkındalığına dikkat çekilmesi istendi. Vatandaşlar ise öğrencilerin bu anlamlı çalışmasını takdirle karşıladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.