BEÜ Öğrencisi TÜBİTAK'dan destek almaya hak kazandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4. Sınıf öğrencisi Berkcan Uçan; TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı BİGG kapsamında İstanbul Teknopark Cube Incubation bünyesinde Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) çözümünün yazılım ve teknik alt yapısını gerçekleştirip 200 bin TL destek almaya hak kazandı.

StandardPLM Yazılım isimli şirketin kurucularından olan Berkcan Uçan, “Türkiye'de ilk defa yerli ve milli olarak PLM yazılımının hayata geçirilmesinden mutluluk ve gurur duyuyorum, yazılımı bulut tabanlı olarak Node.js üzerinde dijital çağın gereksinimlerini karşılayacak son teknoloji altyapılarla geliştirdim. Amacımız yabancı menşeili ve maliyeti çok yüksek olan PLM yazılımını, bulut bilişimin sunduğu çözümleri kullanarak, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi özellikler ile birlikte orta ve küçük çaplı mühendislik firmalarıyla tanıştırmak. Eğitim-öğretim hayatımın her alanında yanımda olan ve edindiğim tecrübeler için gayretlerinden dolayı hocalarıma, danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Erkan Çetiner ve Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Bireysel Genç Girişim (BİGG) adıyla anılan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1512-Girişimcilik Destek Programı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini destekliyor. BİGG Programı girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlıyor.