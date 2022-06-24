İhlas Haber Ajansı

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BEÜ Tasarım ve Bilişim Ekibi çocuklarla buluşuyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Resim, Tasarım ve Bilişim alanlarında çocuklara yönelik eğitimler vermeyi planlıyor.


Sürekli Eğitim Merkezi ve Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu işbirliği ile hayata geçirilecek olan eğitim projesinde Resim ve Tasarım, Robotik Kodlama, Makeblock ile Robotik, Sanal Gerçeklik ve oyun geliştirme konuları yer alıyor. Bununla birlikte Almanca, İngilizce ve Fransızca'dan oluşan üç dilde Çoklu Dil Akademisi ve çocuklar için Diksiyon ve Beden Dili de Sürekli Eğitim Merkezi çerçevesinde verilmesi planlanan eğitimler arasında bulunuyor. 13-17 yaş arası çocuk ve gençlerin yararlanabileceği eğitimler 27 Haziran'da verilmeye başlanacak.

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