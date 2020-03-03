İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BEÜ, Üniversitelerarası Kadın 2. Lig Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Tenis Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 26-29 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlediği Üniversitelerarası Kadın 2.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Tenis Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 26-29 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlediği Üniversitelerarası Kadın 2. Lig Tenis Turnuvası'nda şampiyon olarak tarihinde ilk defa 1. Lig'e çıkmaya hak kazandı.


Turnuva kapsamında, grubunda Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi ile oynadığı tüm maçlarını kazanan BEÜ, final grubuna namağlup, grup birincisi olarak yükseldi.


BEÜ Kadın Tenis Takımı, finalde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile yaptığı maçı da kazanarak 1.'lik kupasının sahibi oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.