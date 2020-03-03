BEÜ, Üniversitelerarası Kadın 2. Lig Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Tenis Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 26-29 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlediği Üniversitelerarası Kadın 2. Lig Tenis Turnuvası'nda şampiyon olarak tarihinde ilk defa 1. Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Turnuva kapsamında, grubunda Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi ile oynadığı tüm maçlarını kazanan BEÜ, final grubuna namağlup, grup birincisi olarak yükseldi.

BEÜ Kadın Tenis Takımı, finalde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile yaptığı maçı da kazanarak 1.'lik kupasının sahibi oldu.