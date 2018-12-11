BEÜ ZMYO'da sondajlarda karşılaşılan sorunlar anlatıldı

Zonguldak Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doktor Öğretim Üyesi Bülent Haner'in ZMYO konferans salonunda düzenlediği ve konuşmacı olarak 38 yıl Maden Tetkik Arama'da görev yapan Maden Mühendisi Mevlüt Kemal Çakmak'ın, katıldığı bir konferans gerçekleştirildi. Çakmak, “Sondajlarda Karşılaşılan Sorunlar ve Alınacak Önlemler” adlı konferansta, işçilikten başlayarak mühendisliğe kadar giden hayatında, el kitabı haline getirdiği deneyimleri öğrencilerle paylaştı. Kemal Çakmak, MTA'dan getirdiği sondaj ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı bulan öğrencilere, bu cihazlarda meydana gelen arıza ve tahribatların nelerden kaynaklandığını da açıkladı.

Konferansı, Maden Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi ve Harita ve Kadastro Programı öğrencileri ve ilgili öğretim elemanları da ilgi ile izledi. Konferans sonrası Maden Mühendisi Mevlüt Kemal Çakmak'a, ZMYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer imzalı Teşekkür Belgesini, Madencilik ve Maden Çıkarma Bölüm Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Okan Su ve madenci heykeli hediyesini de Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Veli Akarsu takdim etti.