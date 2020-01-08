BEÜ; Zonguldak PTT Başmüdürlüğü ile protokol imzaladı

Ş. Zonguldak PTT Başmüdürlüğü arasında imzalanan kargo taşıma sözleşmesine istinaden, Üniversite personellerinin ve öğrencilerinin kargo gönderimlerinde indirimden faydalanması amacıyla ek protokol imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile Zonguldak PTT Başmüdürü Mehmet Meşeli arasında Rektörlük makamında imzalanan protokole istinaden, akademik ve idari personel ile öğrencilerin kargo gönderme aşamasında kurum kimlik kartlarını ibraz etmeleri halinde 06 Ocak - 2020- 05 Ocak 2021 tarihleri arasında Posta kargosu ve kargo gönderim ücretlerinde (30 kg/100 desi üzeri kargolara) %30 indirim uygulanacak. Protokol bağlamında indirim uygulaması Zonguldak İl sınırları içerisindeki tüm PTT şubelerinde geçerli olacak.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı protokole ilişkin konuşmasında, en önemli kurumlardan biri olan PTT A.Ş. ile işbirliğine çok önem verdiklerini belirterek, protokolün iki kuruma da hayırlar getirmesini temenni etti. Başmüdür Meşeli de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin şehir için potansiyel bir değer olduğunu ifade ederek, üniversitenin en çok hizmet verdikleri kurumlardan biri olduğunu, atılan imzaların iki kurumda da faydalı olacağını söyledi.