BEÜ'de 2 bin'e yakın uluslararası öğrenci eğitim alıyor

2019-2020 eğitim öğretim yılı için tamamlanan uluslararası öğrenci asıl kayıtları ve ek kontenjan kayıtları sonrasında uluslararası öğrenci sayısı 2 bin'e yaklaştı.

Bu öğretim yılında, asıl kayıtta 443, ek kontenjan kayıtlarında da 477 uluslararası öğrenci olmak üzere, toplam 920 yeni öğrenci BEÜ'de eğitim almaya başladı. Üniversite bünyesine yeni katılan öğrencilerle birlikte toplam uluslararası öğrenci sayısı bin 913 oldu.

21-23 Ekim tarihlerinde son olarak yedek adayların kayıt işlemleri gerçekleştirilmesiyle tamamlanacak olan süreç sonunda 2 bin den fazla uluslararası öğrencinin eğitim aldığı bir üniversite hüviyetine kavuşacak olan BEÜ, eğitim alanında dünyadaki üniversiteler ile rekabet edebilecek bir seviyeye ve kaliteli eğitim anlayışıyla uluslararasılaşma çalışmalarını sürdürülebilir kılmaya, bu vesileyle üniversitenin, şehrin ve ülkenin tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor.