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BEÜ'de Akciğer Kanserine kapsamlı yaklaşım paneli düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, akciğer kanseri farkındalık ayı nedeniyle “Akciğer Kanserine Kapsamlı Yaklaşım” konulu toplantı düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, akciğer kanseri farkındalık ayı nedeniyle “Akciğer Kanserine Kapsamlı Yaklaşım” konulu toplantı düzenlendi.


BEÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Tor'un konuşmacı olduğu toplantıda, tüm toplumlarda en ölümcül kanser olan akciğer kanserinin önlenmesi ve sigara kullanımının azaltılması konusunda bilinç, duyarlılık ve farkındalık oluşturulması hedeflendi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda akciğer kanserinin risk faktörleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri konusunda katılımcılara bilgiler verildi. Toplantıda akciğer kanserinin rakamsal verileri değerlendirilerek hastalığın ekonomik yüküne vurgu yapıldı. Bu hastalıktan korunmanın en kolay yönteminin sigaranın bırakılması ve dumansız hava sahalarının desteklenmesi olduğu belirtildi.

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