BEÜ'de “Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Ağız Sağlığına Etkisi” konuşuldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde “Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Ağız Sağlığına Etkisi” konulu toplantı yapıldı.

Fakültenin konferans salonunda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emre Bodrumlu, bağımlılık yapıcı maddeler ile mücadelenin önemine değindi. Toplantıda söz alan Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Umut Ballı ise bağımlılık yapıcı maddeler ve bunların genel sağlığımız ve ağız sağlığına olumsuz etkileri hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Umut Ballı konuşmasında, bağımlılık yapıcı maddelerin, kalp ve damar hastalıkları, karaciğer bozuklukları, beyin hasarı ve depresyon gibi etkilerinin yanı sıra dişeti çekilmesi, ağız kanserleri, dişeti hastalıkları görülme sıklığının artması, ağız kokusu ve tat değişikliği gibi birçok rahatsızlıklara neden olduğunu belirtti. Sigara başta olmak üzere tütün mamülleri ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin bırakılması için hiçbir zaman geç olmadığını vurgulayan Ballı, bu maddeleri bırakmak isteyenler için kamu kurumlarında birçok eğitim ve tedavi olanağının bulunduğuna dikkat çekti.

Toplantının sonunda Prof. Dr. Emre Bodrumlu katılımcılara teşekkür ederek, bağımlılıkla mücadele kapsamında bu tür etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirtti.