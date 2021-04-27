BEÜ'de “Covıd-19 ve Uzaktan Eğitim” konuşuldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde, Türkiye ve dünya genelinde olumsuz etkileri devam eden Covıd-19 pandemisi ve eğitim sistemi üzerindeki etkileri, “Covıd-19 ve Uzaktan Eğitim” başlıklı online söyleşide ele alındı.

Canlı olarak yayınlanan, Öğr. Gör. Kayhan Kafalı danışmanlığında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Merve Özcan tarafından düzenlenen söyleşi 4 farklı oturumda gerçekleşti. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Suzan Nur Yolcu ile Adana Avrupa Hospital Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Arzu Kılçık'ın konuşmacı olduğu ilk oturumda, Covıd-19 salgını, pandemide alınacak önlemler ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Uzm. Psikolog Tuğba Bolat ile Uzm. Klinik Psikolog Nur Aydoğan'ın konuk olduğu ikinci oturumda Covıd-19 küresel salgınının birey psikolojisine etkilerine değinildi, salgının doğurduğu stres ve kaygı bozuklukları ve bunlarla başa çıkma yöntemleri hakkında anektodlar paylaşıldı. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Arş. Gör. Fatma Nur Dal etkinliğin 3. oturumunda koronavirüsün hayvanlar üzerindeki etkileri, evcil hayvanlardan insana bulaş endişeleri hakkında bilgi verdi. Son oturumda söz alan Adana Yüreğir Farabi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Seyfettin Özaydın, Covıd-19 sürecinin eğitim üzerindeki yansımalarını, ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerden örneklendirerek açıklamaya çalıştı.

Söyleşi, soru-cevap ile son buldu.