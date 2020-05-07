BEÜ'de dördüncü plazma bağışı gerçekleşti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Aytaç Karakaya koronavirüs hastalığını yendikten sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gelerek immün plazma bağışında bulundu. Diğer hastalara umut olmak için böyle bir karar verdiğini söyleyen Karakaya “Zor bir süreç geçirdim, ancak bu durumda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu dönemde hepimiz bir olmalıyız. Hastalığı yenerek sağlığına kavuşan tüm insanlara plazma bağışı yapmaları için çağrıda bulunuyorum” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban ise şunları söyledi: “Plazma bağışlamak için bazı şartlar var. Hasta Covid-19 hastalığından tam iyileştikten sonra PCR testi iki kere negatif çıkarsa bu kişi plazma bağışına aday olarak kabul ediliyor. Hastanemizde bağışçılara gereken kolaylıkları sağlamak için tüm önlemleri aldık. Plazma elde etmek için tam otomatik cihazlar kullanılarak yapılan “aferez yöntemi” hastanemizde bu konuda tecrübeli çalışanlarımız tarafından yıllardır uygulanmaktadır. Covid-19'un bilinen kesin bir tedavisi şu ana kadar yok. Plazma tedavisi, hastalarımızı sağlığına kavuşturmak için bir umut. Bu anlamda Covid-19'dan iyileşmiş, sağlığına kavuşmuş kişilerin plazma bağışında bulunmaları çok önemli. Aytaç bey diğer hastalara da umut vermek adına çok önemli bir iş yaptı; kendisine çok teşekkür ediyorum. İyileşmiş tüm hastalarımızı da plazma bağışı yapmaya davet ediyorum."