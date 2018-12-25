BEÜ'de Etkili İletişim becerileri semineri düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2018 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında, hastane bünyesinde çalışan veri giriş personeline ve sekreterlere yönelik ‘Etkili İletişim Becerileri' başlıklı eğitim semineri düzenlendi.

Tıp Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen seminere BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Merkez Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap ve hastane personeli katıldı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Pişkin ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Ersoy Kart'ın konuşmacı oldukları seminerde katılımcılara; etkili iletişim becerileri, empati yapma, iletişimin hasta ve çalışan memnuniyetindeki etkisi, hasta ile doğru iletişim kurma ve hastaların psikolojik durumunun da göz önünde bulundurularak nasıl davranılması gerektiği konularında bilgiler verildi. Seminerde ayrıca uygulamalı eğitimler verilerek, aynı olayın farklı insanlar tarafından farklı algılanabileceği, hastane ortamında hasta ve yakınları ile iletişim esnasında buna dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Seminer sonunda BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, hafta sonu olmasına rağmen, yoğun katılımla gerçekleşen bu eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek etkili bir iletişimin sağlık alanındaki, öneminin tartışılmaz bir gerçek olduğuna değindi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Seminer, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı tarafından Prof. Dr. Metin Pişkin ve Prof. Dr. Müge Ersoy Kart'a teşekkür belgesi ve plaket verilmesi ile son buldu.