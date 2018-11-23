BEÜ'de "Gülüş Tasarımı ve Diş Hekimliği" eğitimi

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan CAD/CAM cihazının kliniklerimizde kullanımı vesilesiyle, Bilgisayar Destekli Diş Hekimliği Akademisi (CADA) tarafından Türkiye'de dijital diş hekimliğinin bilimsel temelde yaygınlaşması amacıyla yapılan eğitimler kapsamında Diş Hekimliği Klinik Hekimliği bölümü öğrencilerine “Dijital Diş Hekimliği Eğitimi” düzenledi. Eğitim kapsamında ilk aşamada, Diş Hekimliği Fakültesinden Doç. Dr. Seda Cengiz “Dijital Diş Hekimliği Öncesi Sonrası”, Dr. Mehmet Dikmen “Dijital Diş Hekimliği İş Akışı ve Planlama” ve Dr. Onur Öztürk “Dijital Gülüş Tasarımı ve Planlama” başlıklı sunumlar yapıldı; eğitimin devamında ise öğrenciler, Protetik Diş Tedavisi Kliniğinde yaklaşık iki yıldır öğretim elemanları tarafından aktif olarak kullanılan, CAD/CAM cihazı ile modeller üzerinde tarama yaparak öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme imkanı buldu.

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi ve Dişeti Hastalıkları (Periodontoloji) Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. İnanç Cengiz eğitime yönelik konuşmasında; “kliniklerimizde çalışan deneyimli ve tecrübeli öğretim üyelerimiz ve asistanlarımız sayesinde Zonguldak halkına “Estetik Diş Hekimliği Restorasyonları” ile artan bir kalitede ağız diş sağlığı tedavisi hizmeti sunulmaktadır” dedi.

İnsan ilişkilerinde gülüşünü saklamayan insanlara güven duyulması nedeniyle diş hekimliğinde estetik uygulamalarla, bir insanın gülüşünü değiştirmenin hasta ve hekimler için çok değerli bir tedavi olduğunun altını çizen Çengiz, “ Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi uyguladığı son teknolojik yöntem ve kullanılan ileri teknoloji cihazlarla ile tedavi sürecini hem kısaltmakta hem de Zonguldak ilinde ve Batı Karadeniz Bölgesinde hasta memnuniyetini arttırmaya devam etmektedir” diye konuştu.