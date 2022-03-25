BEÜ'de Hizmet İçi Eğitime “Uzaktan Eğitim Temalı” seminer

Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda (YDYO) kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Akademik personelinin katılımı ile gerçekleşen seminerde, “yabancı dil olarak İngilizce'nin çevrim içi öğretimi” konusu farklı boyutları ile ele alınarak, eğitim-öğretim standartlarının günümüz ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde cevap verebilmesi hedefine yönelik önemli bir adım daha atıldı.

YDYO Mesleki Gelişim Birimi'nin organize ettiği etkinlikte, Öğr. Gör. Dr. Behice Ceyda Songül tarafından hazırlanan ve yürütülen sunum ile dil öğreniminde uzaktan eğitimin güncel yaklaşımı paylaşıldı. Öğr. Gör. Songül sunumunda çevrim içi eğitimde karşılaşılan problemler, süreç içerisinde kullanılabilecek imkan ve stratejiler üzerine detaylı bir içerik sağlamanın yanında güncel bakış açıları kazandırması için de paylaşımlarda bulundu.

Katılımcıların soru-cevap süreci ile devam eden etkinlik, 2Yabancı Diller Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Cansu Ünal Dombaycı tarafından Öğr. Gör. Dr. Behice Ceyda Songül'e takdim edilen teşekkür belgesi ile sonlandı.