BEÜ'de İletişim Ustalığı Zirvesi

Üniversite öğrencileri, idari ve akademik personeline yönelik ücretsiz olarak düzenlenen İletişim Ustalığı seminer programı iki gün sürdü. İletişim Ustalığı Zirvesi'nin ilk gününde “Deneyimsel Tasarım Öğretisi”nin ne olduğu, müfredatının nasıl oluştuğu ve amacı hakkında bilgiler verildi. Kaliteli bir iletişimin nasıl kurulduğu, iletişimi hangi yollarla yaptığımızla ilgili açıklamalar yapıldı.

“Kendimizi ve başkalarını nasıl daha iyi tanıyabiliriz” sorusunun cevabı olarak “Temsil Sistemleri” ve “Meta Programlar" anlatıldı. İlk günün son konusu olarak da ilişkilerin anayasası olan “Gizli Zıtlıklar Yasasıyla” biz ve dış dünya arasındaki ilişkinin nasıl olduğu ve mutlu ilişkilerin nasıl kurulabileceğiyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

İkinci gün oturumunda ise “Genel İletişim Stratejileri” ile grup içinde veya ikili görüşmelerde, doğru iletişim kurabilmenin yöntemleri, davranış değiştirme stratejileri anlatıldı. Ardından “Bedel” konusu ile iletişimde ve ilişkilerde bedelin öneminden bahsedildikten sonra mutluluk ve dış dünyadan beklenti arasındaki ilişkiden, mutluluğun aslında insanın beklenti yönetimi ile ilgili olduğundan bahsedildi.

İletişimde bulunan “Ben”, “Sen” ve “O” boyutları hakkında bilgiler verildi. Son olarak ise “Sahne Sunum Becerileri” anlatılarak sunum öncesi, sunum sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Üniversite öğrencileri, akademik ve idari personel tarafından ilgi gören seminerin sonunda, İletişimde ustalaşmanın aslında yaşamda ustalaşmak olduğu vurgulanarak, insanın iletişim kalitesinin artmasıyla yaşam kalitesinin de artacağı tespitinde bulunuldu.