BEÜ'de kömür madenciliğinde kendiliğinde yanabilirlik çalıştayı yapıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Tahir Karauğuz Konferans Salonunda “Yeraltı Kömür Madenlerinde Kendiliğinden Yanabilirlik Etüdü ile İSG Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması” Projesi Farkındalık Çalıştayı, maden mühendisliği öğretim elemanlarının ve Maden Sanayii İşverenler Sendikasının işbirliği ile yapıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi'nin paydaşı olduğu, Yeraltı Kömür Madenlerinde Kendiliğinden Yanabilirlik Etüdü ile İSG Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında, yer altı kömür madenlerinin yanma testlerinin ve analizlerinin tümü Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği tarafından yapılıyor.

Yoğun katılımın olduğu çalıştayda “Yeraltı kömür madenlerinde kendiliğinden yanabilirlik” konusu derinlemesine tartışıldı, konuya ilişkin bilimsel görüş alışverişleri yapıldı.