BEÜ'de Meme ve Testis Kanseri farkındalığı konferansı düzenlendi

Gör. Uzm. Berrin Bayraklı ve Arş. Gör. Murat Topaloğlu önderliğinde Göğüs ve Testis Kanseri farkındalığı hakkında detaylı bir konferans gerçekleştirildi.

Konferasta göğüs kanseri ve testis kanseri farkındalığı hakkında Escola Superior de Emfermagem de Coimbra Üniversitesi'nden değişim programıyla gelerek Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliğinde staj yapan Fernando Sobral ve Tomas Miguel İngilizce dilinde konuşma yaptı. Verimli ve bilgilendirici geçen bu konferans sınıf temsilcileri tarafından da ilgi ile takip edildi.