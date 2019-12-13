BEÜ'de mezunlarla iletişim stratejileri değerlendirme toplantısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'de mezunlarla iletişim stratejileri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mezunlarla İletişim Koordinatörlüğü tarafından, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara başkanlığında düzenlenen Mezun Bilgi Sistemi Bilgilendirme Toplantısı, Tahir Karauğuz Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının öğrenci işlerinden sorumlu Dekan/Müdür Yardımcıları ile Mezunlarla İletişim Komisyonlarının başkanları katıldı.

Toplantıda ilk olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara tarafından Üniversitenin mezunlarla iletişimi, mezuniyet sonrası iletişim süreçlerinin Üniversitenin gelişimindeki yeri, mezun bilgi sistemi verilerinin takibinin önemi hakkında bir konuşma yaptı. Mezunlarla İletişim Koordinatörü Esra Hacıoğlu da, koordinatörlüğünün faaliyetleri, çalışma yöntemleri, mezun öğrencilerin Mezun Bilgi Sistemine nasıl ulaşacağı ve Mezun Kart uygulaması, mezun verilerinin Üniversitenin Stratejik Planlama Çalışmaları, Kalite ve Akreditasyon süreçleri; Yükseköğretim Kalite Kurulu, YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kariyer Ofisi Başkanlığı tarafından nasıl izlenip değerlendirildiği konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantı, mezunların Mezun Bilgi Sistemine veri girişlerinin nasıl arttırılacağı, bu konuda nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konularında karşılıklı görüş alış verişlerinin ardından sona erdi.