BEÜ'de Obezite günü farkındalık günü gerçekleşti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet ve Uygulama Merkezi "4 Mart Dünya Obezite Günü" farkındalık etkinliğini online ortamda gerçekleştirdi. Etkinliğe sağlık çalışanları katıldı.

Etkinlikle ilgili Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu şunları söyledi: "Dünya genelinde 4 Mart Dünya Obezite Günü farkındalık etkinleri düzenlenmektedir. Bir Avrupa Obezite Merkezi olan Üniversitemiz Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sağlık çalışanları, akademisyenler, idari çalışanlar ve öğrencilere yönelik online bir etkinlik düzenledik. Merkezimizin çalışmalarının sürdürülmesinde Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya şükranlarımı sunar, etkinliğe katılanlara teşekkür ederim" dedi.

Etkinlikte obezitenin dünyada, Türkiye'de ve Zonguldak ilindeki durumu, halk sağlığı sorunu olduğu, multidisipliner ve süreklilik gerektiren bir yaklaşım ihtiyacı olduğunu vurgulandı. BEÜ tarafından yayınlanan Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi ve diğer dergiler hakkında bilgi verildi. Dr. Öğr. Üyesi Sakin Tekin tarafından obezitede medikal tedavi, Dr. Öğr. Üyesi Ömercan Topaloğlu tarafından da obezitede bariatrik cerrahiye yaklaşım hakkında bilgi verildi.