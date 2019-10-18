İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BEÜ'de Retrograd İntrarenal cerrahi kursu gerçekleştirildi

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve Ürolojik Cerrahi Derneği ile Minimal İnvaziv Üroloji Derneği işbirliğindeki ‘Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu’ gerçekleşti.

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve Ürolojik Cerrahi Derneği ile Minimal İnvaziv Üroloji Derneği işbirliğindeki ‘Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu' gerçekleşti.


Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve Ürolojik Cerrahi Derneği ile Minimal İnvaziv Üroloji Derneği işbirliğindeki ‘Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu' BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçekleşti. BEÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. N. Aydın Mungan ve Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Akpınar'ın açılış konuşmalarıyla başlayan kursun kapsamında, eğitmenler tarafından; "Güncel Fleksibl Üreteroskoplar ve Donanım, Erişim Kılıfı ve Preop JJ Stent Kullanımı, RİRC ve Radyasyon, Taş Kırma Cihazları ve Taş Kırma Yöntemleri, Fleksibl Urs'min Ömrünü Nasıl Uzatırım? RİRC Komplikasyonları: Nasıl Kaçınırım?" konulu sunumlarla kursiyerlere güncel bilgiler verildi.


Ameliyathanede kursiyerlere ‘Tek kullanımlık Fleksibl Urs ve Holmium Lazer ile 3-D Fantomlarda RİRC Pratiği'nin de yaptırıldığı kurs çerçevesinde, tecrübeli cerrahlar eşliğinde canlı cerrahi ile güncel bilgiler, tartışmalı konular ve ileri teknikler ele alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.