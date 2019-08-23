BEÜ'de şahsen başvurular yoğun ilgi gördü

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmayıp, şahsen kayıt yapacak öğrencileri için başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden yüz yüze kayıt işlemleri 23 Ağustos’ta sona erdi.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmayıp, şahsen kayıt yapacak öğrencileri için başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden yüz yüze kayıt işlemleri 23 Ağustos'ta sona erdi.
2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni kazanan yeni öğrenciler 16-21 Ağustos tarihlerinde Elektronik kayıt (E-Kayıt) yaptırmayanlar aileleri ile birlikte üniversiteye gelerek şahsen kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde hafta boyunca gerçekleştirdiler.
Kayıt işlemleri, kazanılan bölüm ve programların bulunduğu kampüslerdeki Fakülte ve Meslek Yüksekokulu binalarında bizzat yapıldı.