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BEÜ'de siber güvenlik konferansı ve eğitimi düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Zonguldak BEÜ Bilişim Takımı girişimleri ile Üniversitemizde siber güvenlik konferansı ve eğitimi düzenlendi.


15 ve 16 Şubat tarihlerinde gerçekleşen etkinliklerde Privia Security firmasında Siber Güvenlik Danışmanı olarak çalışan Ramin Karimkhani tarafından Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesinde düzenlenen eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Eğitimde, “Hedefe Yönelik Bilgi Toplama, Zaafiyet Analizi, Port Tarama” gibi konular üzerine bilgi verildi ve uygulama yapıldı. Etkinliklerin ikincisinde, Privia Security Kurucu ve Yöneticisi Eyüp Çelik ve BGA Bilgi Güvenliği Dijital İletişim Direktörü Hamza Şamlıoğlu'nun katılımlarıyla "Hackerların 50 Tonu" konferansı düzenlendi. Tahir Karauğuz Konferans Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte “Siber Güvenlikte Etik”, “Siber Güvenliğe Nasıl Başlanır?”, “Siber Güvenlikte Kariyer” gibi konular üzerinde konuşuldu. ZBEÜ Bilişim Takımı adına Alperen Aydın, bu tür etkinlikleri sürdürmek için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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