BEÜ'de sıfır atık toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan inisiyatifiyle ülke genelinde başlatılan ve BEÜ'nün öncelikleri arasında yer alan Sıfır Atık Projesi; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan bir atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanır.

12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de Sıfır Atık Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile tüm atık üreticilerin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu kapsamda; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sıfır atık projesinde öngörülen tüm planlama ve uygulama adımları kurum içindeki üst düzey iş birliği ve katılım sayesinde tamamlandı.

Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından Tahir Karauğuz Konferans salonunda Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısı Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Kadir Özdemir ve Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Berna Aksoy'un konuşma ve sunumları ile kampüslerdeki müstecir firmaların (kantin, yemekhane vb.) yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.