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BEÜ'de “Ümmet olarak sorunlarımız ve sorumluluklarımız” konferansı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde “Ümmet Olarak Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız” konferansı düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde “Ümmet Olarak Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız” konferansı düzenlendi.


BEÜ İnsani Değerler Topluluğu tarafından, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde Siyer Vakfı Kurucusu araştırmacı-yazar Muhammed Emin Yıldırım'ın sunumunu yaptığı ‘'Ümmet Olarak Sorunlarımız Ve Sorumluluklarımız'' konulu konferans düzenlendi.


Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara, akademik-idari personel ve öğrenciler ile çok sayıda Zonguldaklı katıldı. İnsani Değerler Topluluğu öğrencileri konferans öncesinde Sezai Karakoç Kültür Merkezi girişinde ‘'Dünya Mazlumları'' (İdlib, Doğu Türkistan) sergisi düzenlendi. Bunun yanında İdlib'deki ve diğer Müslüman coğrafyalardaki katliamlara dikkat çekmek için ayrıca ‘'İdlib'te 2 Dakika Yaşamak'' isimli Sosyal Deney ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

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