BEÜ'deki konferans ilgi gördü

Bülent Ecevit Üniversitesi'nin 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için belirlediği “Şimdi İnovasyon Zamanı!” sloganı kapsamında Teknopark tarafından düzenlenen konferans dizisinin üçüncüsü olan “TÜBİTAK 1512 - BİGG DÜNYA / Bireysel Genç Girişim Hızlandırma Programı ve COSME EEN - Avrupa İşletmeler Ağı” inovasyon konferansı öğrencilerin yoğun katılımı ile iki bölüm şeklinde gerçekleşti. Konferansın ilk bölümünde, 35 yaş altı genç girişimcilere TÜBİTAK tarafından sunulan 200.000 TL'lik BİGG hibe desteği hakkında bilgi verilerek başvuru öncesi, sırası ve sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı olarak anlatıldı. İkinci kısımda ise Ar-Ge İnovasyon ürünlerinin alımı ya da satımı için dünya üzerinde oluşturulmuş en büyük pazarlardan biri olan Avrupa İşletmeler Ağı tanıtıldı.

Sunumda, ağ üzerinde, farklı ülkelerdeki potansiyel alıcı ya da satıcılarla nasıl diyalog kurulabileceği ve işbirlikleri geliştirilebileceği vurgulanırken pazara ulaşmanın ne kadar kolay olduğu verilen örnekler ile sergilendi. Özellikle öğrencilere inovasyon bilinci aşılama konusunda oldukça başarılı geçen etkinlik, soru-cevap bölümü ile tamamlandı. Etkinlikte bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversitenin Zonguldak'taki ve bölgedeki inovasyon bilincini geliştirmek üzere düzenlediği etkinliklere hız kesmeden devam edeceğini ve sırada TÜBİTAK'tan gelecek bir ekip tarafından sunulacak ARDEB ve BİDEB Projeleri ile ilgili bilgilendirme konferansının olduğunu belirtti.

Konferans sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve TTK Genel Müdür Yrd. Muharrem Kiraz tarafından konuşmacılar, Aslı Astarcı ve Betül İşbilir'e birer teşekkür plaketi sunuldu.