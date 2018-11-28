BEÜ'den “Çocuklar Okusun, Hayaller Kurulsun” projesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri ve Mimari Dekoratif Sanatlar Programı öğrencileri, okul müdürleri Dr. Öğretim Üyesi Hasan Özer'in destekleri ve Öğretim Gör. Emre Gökçe öncülüğünde “Çocuklar Okusun, Hayaller Kurulsun!” adlı bir proje başlattılar. Proje kapsamında Meslek Yüksekokulu civarından belirlenen üç köy okulunun (Yeşilköy, Dağdeğirmenci, Muharemler İlkokulları) öğrencileri ile birlikte yıl içerisinde etkinlikler düzenlenmesi planlandı.

Okulların eğitimine katkıda bulunup geliştirmek ve öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için başlatılan “Çocuklar Okusun, Hayaller Kurulsun!” konulu projenin ilk etabında 23 Kasım Cuma günü belirlenen okullar, yüksekokul öğrencileriyle birlikte ziyaret edildi. Okullara kütüphane kurulması adına kitap dağıtımında bulunuldu. Öğr. Gör. Emre Gökçe ziyaret edilen okullarda kısa sunumlar gerçekleştirerek, öğrenciler yeteneklerini ve hayal güçlerini geliştirmeleri için kitabın önemini anlattı.