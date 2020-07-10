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BEÜ'den deneyimli hocalarına emeklilik töreni

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde uzun yıllar görev yapan ve yakın zamanda emekli olan öğretim üyeleri için online tören düzenlendi.


Video platformu üzerinden düzenlenen törende, çeşitli akademik ve idari birimlerdeki görevleriyle üniversitemize uzun yıllarını vermiş emekli personelimize hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Covıd-19 küresel pandemisi ile mücadele önlemleri kapsamında video konferans yoluyla yapılan emeklilik töreninde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin mensubu olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya ve üniversite camiasına teşekkürlerini sundular. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, emekli öğretim üyelerine bilime, insanlığa, ve üniversitemize olan katkılarından ötürü teşekkür ederken, üniversiteye vermiş oldukları desteklerden dolayı fedakarlıklarının unutulmayacağını vurgulayarak bundan sonraki hayatlarında sağlık ve başarılar diledi.

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