BEÜ'den “Evde Kal” çağrısına uyan vatandaşlara solunum egzersizi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü'nde 'Evde Kal' Çağrısına Uyan vatandaşlar için ‘Solunum Egzersiz' videosu yayınlandı.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, BEÜ bilimsel ve akademik projeleri hayata geçirerek halka destek olmaya devam ediyor. Bölgenin sağlık üssü konumunda olan ve “önce sağlık" misyonuyla kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti veren BEÜ, Koronavirüs'e karşı alınması gereken önleyici tedbirler ve virüsün meydana getirdiği olumsuz etkileri en aza indirmeye yönelik olarak, solunum cihazı çoklayıcı ve sağlık çalışanları için maske üretimi projeleri ile küresel salgınla mücadelede özverili çalışmalar sürdürüyor.

Koronavirüs salgınına karşı korunma yöntemleri bağlamında BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, vatandaşlar için yeni bir projeye daha imza attı. 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler günü kapsamında, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz tarafından, maden şehri olması sebebiyle solunum yolu rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak'ta vatandaşlar için virüsten korunmayı sağlayacak solunum ve postür egzersizlerinden oluşan bir video hazırlandı.

Bu videoda yer verilen egzersizler, bugün Koronavirüs açısından en riskli iller arasında gösterilen Zonguldak'ta, vatandaşların solunum işlevlerinin daha iyi hale getirilmesini sağlayacak; düzenli yapılan egzersiz hareketleri sayesinde Koronavirüsün insan bünyesindeki şiddetini azaltmaya ve iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak.

Videoya https://www.youtube.com/watch?v=oyoLWrVYjOE&feature=youtu.be bağlantısından ulaşılabilecek.