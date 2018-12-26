BEÜ'den ilk yardım eğitimi

Dr. Sevim Çelik tarafından “Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı Kurumsal Hizmet Kapasitesini Artırıyor” başlıklı projeye yönelik olarak vergi dairesi çalışanlarına uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'nın proje ortağı olduğu “2018 Yılı Mali Destek Programı” kapsamında “Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından başarılı bulunarak kabul edilen projede iki gün süreyle ilk yardım eğitimi verildi.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada Prof. Dr. Sevim Çelik, bu süreçte projeye verdiği destekten dolayı başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, proje ortağı olarak bizleri kabul eden Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün'e teşekkür ederek, önümüzdeki günlerde üniversitemize ve bölgemize katkı sağlayacak projelere devam edeceklerini belirtti.