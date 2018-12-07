BEÜ'den “Telefonunu Bırak Eğlenmene Bak” projesi

Ereğli Meslek Yüksekokulu Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı ikinci sınıf öğrencileri “Telefonunu Bırak Eğlenmene Bak” adlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu kantininde düzenlenen etkinliğe öğrenciler tarafından ilgi büyüktü. Öğr. Gör. Sibel Barın Özkan danışmanlığında gerçekleştirilen projeye Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Rıfat Hacıoğlu da katılarak projeye destek verdi.

Hazırlanan projede telefon bağımlılığına dikkat çekilerek farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Bu kapsamda öğrencilerin telefonsuz vakit geçirebilecekleri etkinlikler ve ikramlarla proje zenginleştirildi. Akabinde de Kdz. Ereğli Bilim ve Kültür Öğrenci Topluluğunun hazırlamış olduğu konser ile proje desteklendi. Bu proje sayesinde öğrencilerin telefonlarını bırakıp eğlenebilecekleri kaliteli saatler geçirildi.