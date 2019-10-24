BEÜ'den yeni nesil aşı teknolojisi konferansı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından "Temel İmmünolojiden Yeni Nesil Aşı Teknolojisine" konferansı verildi.

Bülent Ecevit Ünviersitesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Bölümü ve Genetik Bölümü işbirliğinde, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Araştırma Merkezi ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören'in konuşmacı olduğu “Temel İmmünolojiden Yeni Nesil Aşı Teknolojisine” konferansı 2 Tahir Karauğuz Konferans Salonunda düzenlendi.

Konferans; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen ve öğretim üyelerinin katılımı, Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ile Genetik Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Programda Prof. Dr. Nesrin Özören aşı teknolojisi hakkında bilgilerini katılımcılarla paylaşarak Türkiye'de aşının önemini değinerek “Dayanıklı Aşı Taşıyıcı Protein Mikrokürecik Teknolojisi” ile Türkiye'nin ilk ve tek biyoteknoloji patentini alma sürecinin nasıl gerçekleştiğine de değinen Prof. Dr. Özören bu süreçteki deneyimlerini aktardı.

Konferans Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Şadi Şen tarafından Prof. Dr. Nesrin Özören' e teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.