BEÜ'den yerli ve milli ilaç sektörüne katkı

Dr. Zuhal Gerçek ve Dr. Ufuk Yıldız yürüttükleri araştırmalar sonucu, hücre ölümünü tetikleyerek anti-kanser etki gösteren yeni bir molekül sentezlediler. Molekülün kanser türlerinden kolon kanserine karşı seçici etki gösterdiğini kanıtladılar.

Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre Türkiye'de en sık görülen ilk beş kanser türünden biri olan kolon kanserinden bu yıl ortaya çıkacak 104.610 yeni vak'adan 53.200'nün ölümle sonuçlanacağı öngörülüyor. Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların pek çok yan etkisinin yanında uzun süreli kullanımı sonucu ilaçlara karşı direnç de geliştiği biliniyor. Bu sorunların giderilmesi için bilim dünyası belirli kanser türleri için seçici ilaçlar elde etmeye odaklandı.

Bu çalışmalar çerçevesinde BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Gerçek ve Dr. Ufuk Yıldız yürüttükleri araştırmaları sonucunda sentezlenen bileşikler, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ulukaya tarafından gerçekleştirilen biyolojik aktivite çalışmaları ile meme, akciğer, prostat ve kolon kanseri hücrelerinde etkileri araştırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bir bileşiğin kolon kanserine karşı seçici olarak hücre ölümünü tetikleyerek anti-kanser etki gösterdiği kanıtlandı.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Doç. Dr. Gerçek, iki üniversite iş birliği ile yaptıkları çalışmaları sürdüreceklerini ifade ederek yakın zamanda farklı kanser türleri için seçici aktivite gösteren bileşiklerin de sentezlenerek Türk ilaç sektörüne kazandırılacağını söyledi.