BEÜ'nün yıldızlı ay yıldızlı formayla Türkiye'yi emsil edecek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) 2'inci sınıf öğrencisi Şeymaz Özerler İtalya'da Napoli şehirinde düzenlenecek olan Üniversiad oyunları judo branşında Türkiye'yi temsil edecek.

Uluslar arası Üniversiteler Spor Federasyonu FISU (International University Sports Federation) tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlecen olan ve olimpiyat oyunlarından sonraki en prestijli etkinlik olarak kabul edilen Universiad 3-14 Temmuz tarihleri arasında İtalya'da Napoli Şehirinde düzenlenecek.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu(Besyo)2'İnci sınıf öğrencisi Şeyma Özerler,Universiad'da 57 Kg'da a judo branşında ay yıldızlı forma altında Türkiye'yi temsil edecek.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ)Rektörü Mustafa Çufalı konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 'Öğrencilerimiz bu yıl yirmiye yakın branşta başarılı sonuçlara imza attılar. Sporcularımız ve 1.Lige yükselen takımlarımız çeşitli branşlarda altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanarak göğsümüzü kabarttılar. Hepsi ile ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Öğrencimiz Şeyma Özerler'in dünyanın en saygın organizasyonları arasında yer alan Universiad kadrosuna seçilerek ülkemizi temsil etme hakkı kazanması bizi ayrıca mutlu etti. Sporcumuzun şampiyonadan madalya ile döneceğini umut ediyorum. Öğrencimize ve ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.