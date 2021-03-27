BEÜ'ye 5 eksenli CNC Freze ve CNC torna tezgahı alındı

Bülent Ecevit Üniversitesi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) arasında 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Küçük Ölçekli Altyapı Malı Destek Programı kapsamında ortak Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Merkezi (BİTİM) başlıklı proje yürütüldü. Proje kapsamında Batı Karadeniz Bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda CNC torna ve CNC freze operatörleri yetiştirilmesi ve Üniversitede imalat alanındaki çalışmaların artması hedefleniyor.

Proje hedefleri doğrultusunda Mühendislik Fakültesi Teknolab C İmalat Atölyesine 1 adet CNC 5 eksen freze ve CNC Torna tezgahları alındı. Proje yürütücüleri Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Koçar ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Çakır Şencan tarafından teslim alınarak kurulumu gerçekleştirilen tezgahlar için, yüklenici firma ekibi tarafından projede görev yapan akademisyenlere tezgah kullanımı ve tanıtımı hakkında bilgi verildi.

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Oğuz Koçar yaptığı açıklamada; kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla Üniversite ve diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmak bölgesel kalkınmaya ve ülke ekonomisine destek olduğunu belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Koçar; Süreçte verdikleri destek sebebiyle BAKKA ve Üniversite adına Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya çok teşekkür ederiz” dedi.