BEÜ'ye “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi”

ZBEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na ‘Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi' verildi.

Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na 'Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi' verildi. Türkiye'deki kardiyoloji eğitiminin standartlarını belirlemek ve daha iyi seviyelere yükseltmek amacıyla kurulan Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu, yaptığı ziyaret, inceleme ve denetlemeler sonucunda Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nın Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim konusunda evrensel gereklilik ve ulusal standartlara uygunluğunu saptayarak Kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimi vermeye yeterli olduğunu tescilledi. Anabilim Dalının aldığı yeterlilik belgesi 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Can elde edilen bu başarı sonrası Kardiyoloji Anabilim Dalı'nın Başkanı Prof. Dr. Ferit Akgül, Doç. Dr. Ahmet Avcı, Dr. Öğr. Üyesi Belma Kalaycı, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ozan Çakır ve Dr. Öğr. Üyesi Umut Somuncu'ya dekanlık makamında teşekkür belgesi verdi. Mezuniyet sonrası tıp eğitiminde akredite olmanın önemini ve fakültenin diğer anabilim dallarının da mezuniyet sonrası programlarının akreditasyonunu hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Murat Can, bu süreçteki emeklerinden dolayı tüm öğretim üyelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.