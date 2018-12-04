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BEÜ'ye ‘Üniversite Tanıtım Günleri'nde yoğun ilgi

Ulusal ve uluslararası çerçevede tanıtım etkinliklerine önem veren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak’ta yurt içi ve yurt dışından çok sayıda üniversitenin katıldığı “Üniversite Tanıtım Günleri ”nde öğrencilerle buluştu.

Ulusal ve uluslararası çerçevede tanıtım etkinliklerine önem veren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak'ta yurt içi ve yurt dışından çok sayıda üniversitenin katıldığı “Üniversite Tanıtım Günleri ”nde öğrencilerle buluştu.


3 Aralık Pazartesi günü, Dedeman otelde Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle EKET Fuarcılık tarafından düzenlenen tanıtım günlerinde üniversite adayları, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi standına yoğun ilgi gösterdi.


Yoğun bir katılımın olduğu etkinliğe üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü personeliyle katıldı. Standımızda öğrencilere yazılı ve görsel materyallerle sunum yapan görevlilerimiz, öğrencilerden gelen soruları da tek tek yanıtladı.


Üniversitemiz temsilcileriyle yüz yüze görüşme imkanı bulan üniversite adaylarına, çift anadal, yandal, yatay ve dikey geçiş, burs olanakları, taban puanlar, tercih ve sıralama, akademik birimlerimiz, bölümlere ait puanlar ve sosyal imkânlar ile üniversite eğitimiyle ilgili detaylı bilgiler verildi.

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