Beyaz bayrak ve beslenme dostu okullar sertifikalarını aldı

Zonguldak Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen ödül törenine İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer İnan Güven, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Tülay Çakır Bakkaloğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ercan Kahya, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Muzafer Yıldız, Alaplı İlçe Milli Eğitim şube Müdürü Suat Güney ve Okul Yöneticileri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat kapıcı şöyle dedi:

“Bu tür projelerin artırılması için hepimize çok büyük görevler düşüyor ve daha çok çalışacağız. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İl genelinde 461 okulumuz,7 bine yakın öğretmenimiz ve yüz bine yakın ise öğrencimiz bulunmaktadır. Şuan TTK'dan fazla öğretmen sayımız var. Okullarımızın ve öğretmenlerimizin yapacağı tüm faaliyetlerde her zaman yanında olacağız. Tekrar bu projede emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum.”

İl Sağlık Müdür Uzm. Dr. Ertuğrul Güner ise törende yapmış olduğu konuşmada, “Hepimizin bildiği gibi her şeyin başı sağlık. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın da dediği gibi ‘Olmaya Devlet Cihanda Bir Nefes Sıhhat Gibi' Sağlık her yerde önemli; evde, işyerinde, okulda, çevrede. Genel nüfusumuzun önemli bir çoğunluğu olan öğrencilerimizin hatta idareci ve öğretmenlerimizin büyük bir zamanını okullarımızda geçmektedir. Bu bakımdan okullarımızda temizlik, sağlık oldukça önemlidir. Yukarıda da arz ettiğim gibi her iki Bakanlığımızın imzalamış olduğu proje ile okullarımızda temizlik, hijyen ve sağlık şartları konusuna dikkat çekilmiş, kriter ve standartları belirlenmiş ve kriter standart ve kaliteyi yakalamış bulunan beyaz bayrak başvurusu bulunan okullara da çeşitli ödüller verilmesi istenmiştir. İlimiz genelinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında 64 eğitim kurumu müracaat etmiş ve bu okullar Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon marifetiyle ziyaret edilmiş, ziyaret edilen okullardan 49 okulumuzun beyaz bayrak ile ödüllendirilmesi uygun görülmüştür. Yine bunun yanında sağlıklı beslenmenin önemi çocuk ve gençlerimizin yeterli ve dengeli beslenmesinin teşvik edilmesi, obezite gibi büyük bir sağlık sorununun önüne geçilebilmesi için Beslenme Dostu Okul Projemiz de bulunmaktadır. Her iki Bakanlığımızın ortak çalışması projesi olan bu çalışmalarda da İlimizde 59 adet okul da beslenme dostu okul sertifikası almaya hak kazanmıştır. Beslenme dostu okul sayısı baz alındığında İlimiz Ülke genelinde ilk 20 içerisinde olup, Müdürlüğümüz Bakanlığımız tarafından Teşekkür Belgesi ile ödüllendirilmiştir. Bizim amacımız elbette okullarımızın tamamının temiz, sağlıklı, güvenilir olması, çocuk ve gençlerimizin sağlıklı bir beden yapısına sahip olmasıdır. Bu yönde her iki kurum olarak çalışmalarımızı hassasiyetli sürdürmeye devam edeceğiz. Sözlerime son vermeden önce ödül alan okul idareci, öğretmen ve öğrencilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Daha sonra Beyaz Bayrak Ödülü almaya hak kazanan okullardan Merkezde Toki Yenimahalle İlkokulu, Toki Yenimahalle Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Kilimli İlçesi Madenciler İlkokulu, Çatalağzı Plevne İlkokulu, Ziya Gökalp İlkokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yıldız Yavuz, Özel Eğitim Uygulama merkezi. Beslenme Dostu Okullardan Kozlu Anaokulu, Ortaokulu, Alparslan Ortaokulu, Çatalağzı Gazi Osman Paşa İlkokulu, Merkez de ise, Hüseyin Girgin İlkokulu olmak üzere dereceye giren Okul Müdür ve Yöneticilerine törene katılan protokol tarafından Sertifika, Plaket ve Beyaz Bayrakları verildi.