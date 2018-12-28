Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okulların Sertifika töreni yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi' nin Kaymakamlık toplantı salonunda Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okulların sertifika töreni gerçekleşti.

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla, 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “Beyaz Bayrak İşbirliği protokolü” ile "Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması" çalışmaları kapsamında, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okullarımızın sertifikaları düzenlenen törenle dağıtıldı.

İlçe Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen törene; Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Doktor Ertuğrul Güner, Zonguldak İl Halk Sağlığı Başkanı Doktor Ömer İnam Güven, Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Zonguldak İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Eryiğit, Devrek İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Atlı, Şube Müdürü Nusret Parlak ve Çaycuma İlçe Sağlık Müdürü Göksu Gücük Çırak, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu okul sertifikası kazanan okul müdürleri katıldı.

Beyaz Bayrak Sertifikası almaya hak kazanan okul sayısı 22 olurken Beslenme Dostu sertifikası alan okul sayısı ise 31 oldu.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ın açılış konuşmasının ardından Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner ve Çaycuma Kaymakamı Keçeli, çocukların değerlerinden bahsederek "Çocuklarımız değerliyse, hak ettikleri değeri yansıtmamız gerekiyor. Kastım evde geçirdikleri vakit kadar okulda da vakit geçirdikleri gerçek. Okullarımız ne kadar kaliteli, ne kadar temiz ve sağlıklı ortamlara sahip olursa, bütün çocuklarımızı kaliteli eğitim ve öğretimi sağlamış oluyoruz. Beyaz Bayrak uygulamasını çok önemsedim ve iki yıldır da ısrarcı oldum bu konuda. Beyaz Bayrak aslında bir kumaş parçası değildir, bir kalite göstergesidir, bir güvenlik göstergesidir. Sadece Çaycuma'da değil, şehrimizde ki okullarımızın %99 bir miktar çaba, emek harcarsa, daha gayret edilirse, tüm okullarımızın bu sertifikaları alacağını düşünüyorum. İnşallah daha güzel, daha sağlıklı, daha kaliteli okullarda geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştiririz” dedi.

Sertifika alan okullarımızın ödülleri protokol tarafından verilirken, ödül töreni sonrası toplu fotoğraf çekimi yapıldı.