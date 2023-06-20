Beycuma'nın ilçe olma talebini yinelediler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Yüzyılında yüz il ve Bin ilçe çıkışının ardından tartışmalar devam ediyor. Zonguldak'ta Ereğli'nin il olma talebinin ardından Merkez İlçe'ye bağlı Beycuma Beldesi de ilçe olma talebini dile getirdi.

Beycuma ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Sarı, Beycuma'nın yıllar önce ilçe olması gerektiğini ancak bunun gerçekleşmediğini dile getirdi. Beycuma'nın asaletinin verilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Sarı, “Beycuma'ya asaletinin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda kapalı cezaevi, huzur evi gibi kamu binalarına ev sahipliği yapan Beycuma aynı zamanda Merkez İlçeye bağlı beldeler arasında en çok köy sayısı ve nüfusuna sahip bir beldedir. Beycuma ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak bizde insanlarımızda heyecana neden olan bu gelişmeyi yakından ve titizlikle takip ediyoruz” İfadelerini kullandı.

Beycuma Beldesinde vatandaşların ilçe olması müjdesi beklediğini ifade eden Murat Sarı, “Beycuma beldemiz şehrimizin en eski beldeleri arasında yer almakta. Geçmiş yılların şaşalı günleri Beycumalılar olarak hala zihinlerimizde yer almaktadır. Ankara yolu üzerinde yer alan Beycuma transit geçişlerin etkisi ayrıca TTK'nın gruplu işçilerinin de katılımı ile dönemin en hareketli beldeleri arasında yer almıştır. Son günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı ile yeni il ve ilçelerin olacağı müjdesi kamuoyu ile paylaşıldı. Bu noktada Beycuma'nın 30-40 yıl önce hak ettiği ilçe statüsünün verilmesi gerekiyor. Beycuma'ya asaletinin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda kapalı cezaevi, huzur evi gibi kamu binalarına ev sahipliği yapan Beycuma aynı zamanda Merkez İlçeye bağlı beldeler arasında en çok köy sayısı ve nüfusuna sahip bir beldedir. Beycuma ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak bizde insanlarımızda heyecana neden olan bu gelişmeyi yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Bu gelişmeler ışığında Beycuma'nın itibarının geç de olsa verilmesini, yıllar önce kazanılmış olan hakkının iadesini dört gözle bekliyoruz. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.