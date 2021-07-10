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Bıçaklı kavga: 1 yaralı

Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Ferdi K.

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Ferdi K. bıçakla ayağından yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ferdi K. isimli kişi bıçakla ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferdi K.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ferdi K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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