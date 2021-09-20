İhlas Haber Ajansı

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Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi aldığı kesici alet darbeleri ile yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi aldığı kesici alet darbeleri ile yaralandı.


Olay, gece saatlerinde Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Murat F., Ramazan A. ve Raif Bayram Y. aldıkları kesici alet darbeleri ile yaralandı. Yaralılar özel araç ile ilçedeki özel bir hastaneye gelirken, polis olay yerinden kaçan şahsı yaptığı çalışma sonrası yakaladı. Bağlık Mahallesi'nde suç aleti ile birlikte saklandığı evde yakalanan şahsın aracında ekipler tarafından arama yapıldı.

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