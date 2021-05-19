Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı. Hafif yaralanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kirmanlı Mahallesi Pestilci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan E.Ş. ile B.Ç. önce telefonda tartıştı. Ardından buluşan iki kişinin tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada her iki kişide yaralanırken durumu ağır olan B.Ç. önce ilçedeki özel hastaneye ardından da İstanbul'da başka bir hastaneye sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan E.Ş. ise hastanedeki tedavisi ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ş.'nin Adliyeye gelişi sırasında yakınları kendisine destek verdi. E.Ş.'nin ifadesinde B.Ç.'nin daha önce kendisini silahla tehdit ettiğini, telefonla da kendisine tehdit, küfür ve hakaretlerde bulunduğunu ve buluşmalarında da aynı durum devam edince kavganın yaşandığını söylediği öğrenildi.

E.Ş.'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.