BİK Şube Müdürü Çorbacı'dan gazetelere ziyaret

Sakarya Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Devrek'te gazeteleri ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

Sakarya Basın İlan Kurumu Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ve kurumda memur olarak görev yapan İsmail Alabaş ile birlikte Devrek'te günlük olarak yayınlanan gazeteleri ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundular. Devrek Postasını ve Devrek Bölge Haber Gazetesini ziyaret eden Çorbacı gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili şunları söyledi,

"Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ve İsmail Alabaş ile birlikte Zonguldak'ın ilçelerinde ki kaymakamlarla görüşerek ilçelerde resmi ilan alan gazetelerin daha fazla resmi ilan verilmesi konularında bilgi alışverişlerinde bulunduk. Kaymakamlarla görüşmelerimizin ardından da ilçelerimizdeki gazetelerin yazı işleri müdürleri ile görüşerek çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunduk. Son olarak ta Devrek'in en eski mahalli gazeteleri arasında yer alan Devrek Postası Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakan Çavuşoğlu ile çeşitli konular üzerinde bilgi paylaşımında bulunduk. Yakın ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Heyetin Devrek İHA Muhabiri Fikri Erdem de hazır bulundu.